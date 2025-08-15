Делегация Татарстана оценила обновленный пищеблок городской больницы Рубежного

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Делегация Республики Татарстан во главе с первым заместителем руководителя Администрации Раиса РТ и начальником Управления по работе с территориями Ильнуром Гариповым посетила здание пищеблока городской больницы в Рубежном, где недавно завершился капитальный ремонт под шефством республики. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России» в РТ.

Работы стартовали в первом квартале 2025 года и включали полный демонтаж устаревших конструкций, замену инженерных сетей и установку современного технологического оборудования. Теперь пищеблок полностью соответствует актуальным санитарным требованиям, что позволит готовить и хранить продукты в лучших условиях, обеспечивая бесперебойное питание пациентов и сотрудников медучреждения.

В учреждении ежедневно готовят около 400 порций. Питание получают как военные, в том числе бойцы из Татарстана, так и мирное население.

В рамках реконструкции строители из Татарстана выполнили масштабный комплекс работ. Был обновлён фасад, заменены окна и двери, уложена новая кровля, обустроена отмостка вокруг здания, а также три новые входные группы с крыльцами и тротуарной плиткой. Подвальное помещение переоборудовали в склад для долгосрочного хранения продуктов.

Внутри здания уложена новая стяжка, произведена замена штукатурки, стены и полы облицованы плиткой, смонтированы подвесные потолки и современное освещение.

Пищеблок также оснащён новым оборудованием: картофелеочистительной машиной, хлеборезкой, мясорубкой, тестомесом, моечной ванной, жарочным шкафом, пищеварочным котлом и двумя электроплитами.

Вместе с Ильнуром Гариповым обновлённый объект осмотрели вице-премьер Татарстана Фаниль Аглиуллин, руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин, депутат Госсовета Назип Хазипов, активисты татарстанского регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» и другие.