Делегация Татарстана навестила раненых бойцов СВО в Санкт-Петербурге

фото: Пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Заместитель Премьер-министра РТ – полномочный представитель республики в РФ Равиль Ахметшин посетил в Санкт-Петербурге военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию в Военно-медицинской академии имени Кирова. Об этом сообщает полномочное представительство Татарстана в РФ.

Вместе с Ахметшиным бойцов в палатах навестили мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, депутат Госдумы от Татарстана Руслан Гаджиев, учредитель компании «Барсмед» Рустем Гатауллин, ведущий Первого канала Максим Шарафутдинов и другие.

Гости поблагодарили военнослужащих за службу, пожелали им скорейшего выздоровления и передали подарки от республики. Отдельная теплая встреча состоялась с бойцами из Татарстана – уроженцами Бугульмы, Набережных Челнов и Агрызского района. Несмотря на тяжелые ранения, они сохраняют мужество и оптимизм.

Равиль Ахметшин пожелал раненым выдержки и терпения, отметив, что дома их ждут родные и близкие. Телеведущий Максим Шарафутдинов подчеркнул, что личное общение с бойцами производит гораздо более сильное впечатление, чем телевизионные репортажи. Он поблагодарил военнослужащих и пожелал им найти достойное применение в мирной жизни. В одной из палат Шарафутдинов исполнил для раненых песню под гитару и подарил инструмент бойцу Сергею, который мечтает научиться играть.

Военно-медицинская академия имени Кирова – первое в России высшее медицинское учреждение для подготовки военных врачей. Ежегодно здесь обучаются 600 офицеров, которые затем работают в медицинских батальонах на передовой. Благодаря их работе удается минимизировать потери. В настоящее время в академии проходят лечение несколько тысяч участников СВО. Выздоравливают 98% пациентов, большая часть из них возвращается в строй.