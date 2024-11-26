Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Делегация Татарстана изучила фосфорный завод, аналог которого построят в республике
Рабочая группа по реализации в Татарстане проекта по производству желтого фосфора и фосфорной кислоты посетила современный завод в китайском Куньмине. Аналогичное производство планируют построить в республике, сообщили в Минпромторге РТ.
По данным ведомства, новый завод в Татарстане планирует обеспечить производственные мощности в 50 тыс. тонн желтого фосфора в год с последующим расширением производства фосфорной кислоты в 100 тыс. тонн.
Отметим, что желтый фосфор необходим для пищевой, металлургической промышленности, сельского хозяйства и других отраслей. В России он пока не производится.
Площадку для нового производства планируют сделать в особой экономической зоне «Алабуге». Как ранее сообщал министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко, инвестиции в проект составят около 20 млрд рублей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»