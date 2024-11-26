Делегация Татарстана изучила фосфорный завод, аналог которого построят в республике

Рабочая группа по реализации в Татарстане проекта по производству желтого фосфора и фосфорной кислоты посетила современный завод в китайском Куньмине. Аналогичное производство планируют построить в республике, сообщили в Минпромторге РТ.

По данным ведомства, новый завод в Татарстане планирует обеспечить производственные мощности в 50 тыс. тонн желтого фосфора в год с последующим расширением производства фосфорной кислоты в 100 тыс. тонн.

Отметим, что желтый фосфор необходим для пищевой, металлургической промышленности, сельского хозяйства и других отраслей. В России он пока не производится.

Площадку для нового производства планируют сделать в особой экономической зоне «Алабуге». Как ранее сообщал министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко, инвестиции в проект составят около 20 млрд рублей.