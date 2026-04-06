Делегация Татарстана изучает опыт учреждений культуры Узбекистана

Образовательная и ознакомительная поездка представителей Татарстана в ведущие культурные учреждения Узбекистана проходит с 3 по 7 апреля 2026 года, сообщили в пресс-службе Министерства культуры РТ.

Основная цель визита – изучение лучших практик в сфере культурного развития, сохранения народного творчества и обмен профессиональным опытом с зарубежными коллегами.

Первый день пребывания делегации был посвящен знакомству с культурными и производственными объектами Ферганской области.

В городе Маргилане участники поездки посетили шелкопрядильную фабрику «Ёдгорлик» – одно из крупнейших предприятий Узбекистана, которое специализируется на производстве шелковых и хлопчатобумажных тканей ручной работы. Делегации показали полный цикл создания тканей – от получения и обработки коконов шелкопряда до окрашивания натуральными красителями и ручного ткачества на традиционных станках.

В рамках визита делегация также побывала в Детской школе музыки и искусства №8 и Детской школе музыки и искусства №10 города Маргилана, где познакомилась с организацией учебного процесса, системой эстетического воспитания детей и подходами к сохранению национальных музыкальных и художественных традиций.

Особое внимание в ходе поездки уделили знакомству с институтом «Махалля» – территориально-административной единицей Узбекистана, представляющей собой общину, объединяющую жителей на небольшой территории.

После завершения программы первого дня делегация посетила Ферганский областной театр музыкальной драмы и комедии имени Юсуфжона кизик Шакаржонова, где для гостей показали спектакль «Ай тотолған төндә» («В ночь лунного затмения») по трагедии башкирского писателя и драматурга Мустая Карима.

В Министерстве культуры РТ добавили, что делегация Татарстана выражает благодарность Хокимияту Ферганской области Узбекистана за теплый прием, содействие в организации визита, плодотворное сотрудничество и возможность перенять ценный опыт.