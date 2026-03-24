Делегация Татарстана доставила шефскую помощь российским военнослужащим в зоне СВО

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Делегация Республики Татарстан под руководством заместителя Премьер-министра РТ и Полномочного представителя РТ в РФ Равиля Ахметшина вновь доставила шефскую помощь российским военнослужащим в одну из зон СВО. Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

С первых дней специальной военной операции у Ахметшина сложились дружеские отношения с командованием группировки «Север». На этот раз подразделениям морской пехоты и ВДВ РФ в Курской области передали шесть автомобилей с запчастями (УАЗ «Патриот», Нива-Шевроле, УАЗ «Буханка») и 11 КАМАЗов с грузом: военной спецтехникой, генераторами, материалами для строительства оборонительных сооружений, печками, бытовой техникой, одеждой и продуктами питания.

Груз был собран мэрией Набережных Челнов, мэром города Наилем Магдеевым, главой Тетюшского района Рамисом Сафиулловым, компанией «Барсмед», членом Клуба офицеров при Полпредстве Татарстана Рафаэлем Фаизовым, а также депутатом Госдумы Русланом Гаджиевым, руководителем компании «Меркурий» Алексеем Власовым и другими.

Командование группировки «Север» организовало встречу с военнослужащими, в том числе выходцами из Татарстана. Генерал-майор Ринат Мавлютов вручил отличившимся бойцам ведомственные награды, а Равилю Ахметшину – памятную медаль «100 лет генералу армии Махмуту Гарееву» и часы.

Мужчины получили татарские тюбетейки, женщины – цветы и национальные платки. Руслану Гаджиеву вручена медаль Минобороны РФ «Генерал-лейтенант Павлов» за постоянную поддержку военнослужащих.

Ринат Мавлютов поблагодарил делегацию за внимание, помощь и тепло, отметив, что домашнее участие делает бойцов сильнее. В ответ Равиль Ахметшин выразил благодарность военнослужащим и подчеркнул, что Татарстан с марта 2022 года регулярно оказывает посильную поддержку и будет продолжать это делать до полной Победы. Подполковник Рамиль Зюмалин добавил, что помощь делегации придает уверенности и силы духа.

Видеоприветы направили участники СВО – морские пехотинцы, Герои России Иван Жарский, Михаил Марцев и Ильяс Дауди. Мероприятие завершилось чаепитием и выступлениями заслуженных артистов Татарстана Владимира Кудашева и Ляйсан Мингазовой.

В тот же день делегация возложила цветы к памятнику Герою России Сергею Чебнёву в городе Курчатов Курской области. Подполковник погиб 18 августа 2024 года при обороне Курской АЭС, его тело обнаружили только в марте 2025 года. Посмертно ему присвоено звание Героя России, а памятник открыт 12 декабря 2025 года на набережной, названной его именем.