Делегация татар Афганистана посетила «Татмедиа» и «Татар-информ»

Сегодня здание «Татмедиа» посетила делегация татар Афганистана. Гости, приехавшие в Татарстан для участия во Всемирном конгрессе татар, побеседовали с заместителем генерального директора «Татмедиа» — главным редактором «Татар-информа» Ринатом Билаловым, осмотрели редакцию издания и рассказали об укладе жизни татар в своей стране.

«Мы очень рады, что вы к нам приехали, потому что мы очень много слышали и писали о татарах Афганистана. В „Татмедиа“ работают порядка 2 тыс. человек. Мы будем продолжать вас информационно поддерживать и освещать жизнь татар Афганистана на наших ресурсах», — обратился к делегации Ринат Билалов.

В ходе беседы генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого работает в Кабуле, Рустам Хабибуллин, отметил, что «Татар-информ» и «Татмедиа» сыграли большую роль в укреплении статуса татар в Афганистане, и рассказал историю становления нации в стране.

«История афганских татар трагична. Основная их часть — это те, кто иммигрировал во время революции. Они частично переняли культуру местных народов, но не сменили религию и традиции. Раньше татары были непризнанной нацией. Когда мы только пришли в Афганистан, их положение было довольно низкое. Нельзя было даже записаться в паспорте татарином», — сообщил Хабибуллин.

Со временем, после смены власти в Афганистане, фонд смог договориться с новым Правительством, чтобы татары стали официальной нацией. Во время самого переворота фонду удалось организовать поставку гуманитарных грузов для татар. Им помогали меценаты из Татарстана, которые узнали о ситуации из республиканских СМИ, добавил он.

«Мы бы хотели постоянно информационно поддерживать. Нужно еще больше рассказывать о жизни татар, бизнесе, связывающих Татарстан и Афганистан, и так далее», — заключил Ринат Билалов.

После беседы они обменялись подарками: главреду «Татар-информа» подарили расписной татарский халат ручной работы, а делегации — подарки от «Татамедиа».

Гости из Афганистана осмотрели офис «Татар-информа», ознакомились с работой редакции и оценили вид на Казанский Кремль и реку Казанку, открывающийся с 12-го этажа.