Делегация РТ обсудила внедрение суперкомпьютерных технологий с Российским ядерным центром

Татарстанская делегация во главе с вице-премьером — министром промышленности и торговли РТ Олегом Коробченко обсудила в Сарове с руководителями и исследователями Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) дальнейшую совместную работу по внедрению суперкомпьютерных технологий на базе пакета программ «Логос». Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

«Сотрудничество ведется с 2009 года по двум ключевым направлениям. Это развитие и внедрение „Логоса“ на предприятиях ПАО „КАМАЗ“ и АО „КВЗ“ и подготовка высококвалифицированных кадров, обладающих компетенциями в области инженерного анализа и суперкомпьютерного моделирования на базе „Логоса“ (К(П)ФУ и КНИТУ-КАИ)», — пояснил Олег Коробченко.

«И это не предел, мы не будем на этом останавливаться, учитывая компетенции центра. С учетом санкций Президент России [Владимир Путин] поставил задачу о переходе предприятий, в первую очередь ОПК, на отечественное программное обеспечение. Уверен, что совместно мы эту задачу выполним», — добавил татарстанский министр.

В ходе беседы ученые представили свои разработки, которые могут быть использованы в промышленности республики. Было подписано соглашение о сотрудничестве между РФЯЦ-ВНИИЭФ и КНИТУ-КАИ имени А. Н. Туполева.

В состав делегации Татарстана входили помощник Раиса РТ по науке Альберт Гильмутдинов, президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, руководители Казанского федерального университета и КНИТУ-КАИ, представители КАМАЗа, Казанского вертолетного завода и ряд других лиц.

Минпромторг РТ подписал соглашение о сотрудничестве с Российским федеральным ядерным центром еще в 2018 году.