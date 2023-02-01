Делегация России в ООН предупредила о рисках вооруженного столкновения ядерных держав

Вероятность столкновения ядерных держав повышается в связи с поставками Украине западного оружия и подготовкой украинских военных и передачей разведданных. О рисках конфликта заявила российская делегация на пленарном заседании Конференции по разоружению в ООН.

«Своей углубляющейся вовлеченностью в военную конфронтацию на Украине путем поставок вооружений, подготовки наемников, предоставления разведывательной информации, указанные страны (Франция, США и Великобритания — прим. ред.) создают реальные риски прямого вооруженного столкновения ядерных держав», — цитирует РИА Новости заявление дипломатов.

Делегация РФ в ООН также отметила, что такая поддержка Киева расходится с заявлениями официальных представителей западных стран о необходимости дипломатического решения конфликта на Украине, и ведет к его затягиванию и новым жертвам.

На прошлой неделе Германия, США и другие страны приняли решение о поставках Киеву современных западных танков. В итоге Украина получит не менее сотни боевых машин, также обсуждается поставка Киеву истребителей – такую вероятность при соблюдении некоторых условий не исключил Президент Франции Эммануэль Макрон. В США наращивание поставок объяснили планами ВСУ провести весной контрнаступление.