Делегация России покинула встречу министров торговли АТЭС во время доклада США

Российская делегация покинула встречу министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во время выступления представителя Соединенных Штатов.

В телеграм-канале Минэкономразвития РФ была размещена фотография с пустующим креслом министра Максима Решетникова на фоне трансляции доклада США.

«Во время трансляции выступления американского представителя российская делегация покинула зал», — рассказал ТАСС один из участников встречи.

Он также сообщил, что делегация РФ вернулась в зал после того, как слово было передано другим.

Ранее во время выступления Решетникова зал покинули представители США, Японии и еще трех стран.

Форум АТЭС проходит в Таиланде. В состав объединения входят 19 стран и две территории — Гонконг и Тайвань. Встреча лидеров стран — членов организации запланирована на 18-19 ноября в Бангкоке.