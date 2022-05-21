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Ру Тат
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Экономика
21 мая 2022  19:02

Делегация России покинула встречу министров торговли АТЭС во время доклада США

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Российская делегация покинула встречу министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во время выступления представителя Соединенных Штатов.

В телеграм-канале Минэкономразвития РФ была размещена фотография с пустующим креслом министра Максима Решетникова на фоне трансляции доклада США.

«Во время трансляции выступления американского представителя российская делегация покинула зал», — рассказал ТАСС один из участников встречи. 

Он также сообщил, что делегация РФ вернулась в зал после того, как слово было передано другим. 

Ранее во время выступления Решетникова зал покинули представители США, Японии и еще трех стран. 

Форум АТЭС проходит в Таиланде. В состав объединения входят 19 стран и две территории — Гонконг и Тайвань. Встреча лидеров стран — членов организации запланирована на 18-19 ноября в Бангкоке.

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