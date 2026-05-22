Делегация Республики Алтай изучает цифровой опыт Госсовета Татарстана

Представители делегации Республики Алтай посетили Государственный Совет Татарстана, где встретились с руководителями подразделений Аппарата республиканского парламента, сообщили в пресс-службе Госсовета РТ. На встрече обсудили приоритетные направления деятельности Госсовета и используемые в его работе цифровые ресурсы. Гостей поприветствовала секретарь Государственного Совета Лилия Маврина.

Маврина, рассказывая о работе парламента, отметила, что в нем используется более десятка информационных систем, включая систему электронного документооборота, корпоративную электронную почту и платформу обратной связи.

«Преимущество цифровизации государственных органов Татарстана в том, что все они работают в единой системе. В республике создано общее электронное пространство для межведомственного взаимодействия и обмена данными. Это значительно ускоряет работу, экономит материальные, временные и кадровые ресурсы, а главное – повышает эффективность деятельности каждого органа власти», – подчеркнула Лилия Маврина.

В составе делегации – руководитель Администрации Главы Республики Алтай Максим Жаворонков, министр цифрового развития Сергей Алымов, представители управлений госслужбы, документационного обеспечения, работы с обращениями граждан, а также Министерства сельского хозяйства региона.

«Мы приехали, чтобы изучить прекрасный опыт, который есть у Республики Татарстан. Находимся у вас с двухдневным визитом, знакомимся с цифровым развитием Татарстана. Накануне мы посетили IT-парк имени Башира Рамеева, для меня это было приятным открытием, нам представили проекты, которые реализуются в республике. Сегодня также побываем в Агентстве инвестиционного развития», – отметил Максим Жаворонков.

Для членов делегации организовали экскурсию по Госсовету. Гости посетили парламентский центр, залы заседаний и приема делегаций, а также музей парламентаризма.