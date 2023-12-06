Делегация Раиса РТ посетила завод каркасов кабин «КАМАЗа»

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Делегация кадрового резерва Раиса Татарстана посетила с рабочем визитом самый новый завод КАМАЗа с высокой степенью автоматизации — завод каркасов кабин.

Как сообщили в пресс-службе компании, гостям провели экскурсию по новому заводу, автомобильному заводу, где происходит сборка грузовиков. Им также показали процесс работы конвейера сборки кабин, главного сборочного конвейера и действие системы MES.

Под конец встречи члены делегации вместе с директорами и конструкторами предприятия обсудили внедрение цифровых технологий в производство и реализацию инновационных проектов.

Уточняется, что в составе многочисленной делегации были руководитель департамента государственной службы и кадров при раисе РТ Александр Белов, директор проектов Высшей школы государственного и муниципального управления КФУ Игорь Привалов, руководитель управления специальных проектов АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Айрат Ахмеров, проректор по образовательной деятельности КНИТУ-КАИ Роман Моисеев, а также другие руководящие представители республиканских муниципальных учреждений и органов власти.