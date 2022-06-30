Делегация Пестречинского района отправилась на Сабантуй в Курганскую область

Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ.

Делегация в составе 60 человек из Пестречинского района Татарстана отправилась в Курганскую область на Сабантуй, который состоится 2 июля в селе Сафакулево. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Возглавил делегацию глава Пестречинского района Ильхам Кашапов. В ее состав также вошли представители руководства района, артисты республики и района, борцы и тренеры по национальной борьбе корэш.

«Ежегодно до пандемии наш район каждый год ездил в Пензенскую область село Средняя Елюзань. В этом году впервые представим три подворья в Курганской области», — уточнила пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

В трех стилизованных подворьях гости праздника смогут познакомиться с традициями народов, проживающих в Пестречинском районе Татарстана — кряшенами, татарами и русскими. «Будут представлены татарские костюмы, национальная одежда и кухня», — поделилась собеседница агентства.

Для гостей праздника также будут организованы народные игры: бег в мешках, бой горшков, срезание призов с закрытыми глазами, бой мешками, бег с яйцом, национальная борьба «корэш» и армреслинг.

На концертной площадке Сабантуя пройдут выступления вокалистов, песенных и танцевальных коллективов. Для гостей Курганской области выступят ансамбли «Виа Селяне», «Жаухар», «Пимерские тальянисты», «Сэяр», баянист Халил Залиев, а также вокалисты Ирек Ахметшин, Фаниль Галиуллин и Роберт Муннуллин.