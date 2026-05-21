Делегация от Татарстана поделится опытом на всероссийском форуме НАК

Делегация от Татарстана принимает участие в юбилейном, XX Всероссийском специализированном форуме «Современные системы безопасности – Антитеррор», который проходит в Красноярске на площадках МВДЦ «Сибирь». Организаторами форума выступают Национальный антитеррористический комитет (НАК), Федеральное агентство по делам молодежи, Правительство Красноярского края, антитеррористическая комиссия Красноярского края.

В первый день форума состоялось пленарное заседание, во второй день с докладом выступит руководитель аппарата АТК в РТ Ильдус Гараев. Он поделится положительным опытом республики по созданию эффективных координационных механизмов, включая работу Ситуационного центра «Чистое небо». Гараев расскажет также о внедрении современных систем защиты объектов и подготовке профильных подразделений. Особое внимание будет уделено системной работе с руководителями предприятий и постоянному контролю со стороны Национального антитеррористического комитета.

В этом году форум собрал рекордное количество участников — более 2,2 тысячи человек из разных регионов страны. Программа форума рассчитана на три дня, она включает пленарные заседания, семинары, круглые столы, а также тематические площадки для обмена опытом.