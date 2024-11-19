Делегация от РТ принимает участие в молодежном избирательном форуме «Выбор.ФМ»

В Мастерской управления «Сенеж» сегодня стартовали образовательные мероприятия электорального форума для молодежи «Выбор.ФМ». Это первый полномасштабный молодежный проект, организованный Центризбиркомом РФ и организацией «Российский фонд свободных выборов». Форум объединил около 200 участников в возрасте от 18 до 27 лет, представляющих разные субъекты РТ.

В форуме «Выбор.ФМ» принимают участие студенты, молодые юристы, учителя, представители IT-отрасли, сотрудники предприятий. Их объединяет большой интерес к выборной тематике, опыт работы в качестве волонтеров на выборах и помощников избирательных комиссий.

Делегация Татарстана на молодежном форуме «Выбор.ФМ» одна из самых представительных. В ее состав вошли Рамиль Садыков, сопредседатель Молодежного совета при ЦИК РТ, Раис Шакуров, член участковой избирательной комиссии № 2055 Комсомольского района города Набережные Челны, Диана Ильязарова, председатель Клуба молодых избирателей Нижнекамского района Татарстана, Светлана Ефремова, финалистка кадрового проекта «Атмосфера».

Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев вошел в состав 20 наставников из избирательных комиссий субъектов РФ, которые поделятся своим профессиональным опытом с участниками всероссийского форума.

«Выбор.ФМ» – это большое событие для избирательной системы России, большая ответственность для тех из нас, кто сегодня работает с молодежью. Повышение правовой культуры молодых, их правовое просвещение – стандарт в работе ЦИК Татарстана. Уверен, опыт, накопленный нами на этом треке, обязательно будет востребован», – подчеркнул Кондратьев.

В течение нескольких дней участники форума будут обмениваться идеями, предлагать инициативы, направленные на развитие и совершенствование избирательного процесса в стране. Всероссийский молодежный форум, посвященный электоральным процессам, продлится до 23 ноября.