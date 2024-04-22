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Делегация от РТ обсудила эксперимент по партнерскому банкингу с замминистра финансов РФ
Делегация от Татарстана встретилась с замминистра финансов России Иваном Чебесковым, чтобы обсудить ход эксперимента по партнерскому банкингу. Об этом «Татар-информу» рассказал депутат Госдумы Айрат Фаррахов.
«Прошло рабочее совещание, инициированное депутатами от Татарстана и Правительством РТ. Через месяц состоится KazanForum, в рамках которого состоится второе заседание экспертно-аналитической группы Правительства РФ, которую возглавляет замминистра финансов России Иван Александрович Чебесков.
В обсуждении участвовал заместитель Премьер-министра РТ – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, депутат Госдумы Максим Топилин и эксперты в сфере исламского банкинга.
«Мы предложили план работы, обозначили приоритеты – это реестр участников эксперимента, он пока не такой большой, как хотелось бы. Просили упростить вхождение в этот реестр, который ведет Центральный банк», – сообщил парламентарий Фаррахов.
С 1 сентября 2023 года в четырех регионах России — Татарстане, Башкирии, Чечне и Дагестане — начал действовать эксперимент по исламскому банкингу. В основе партнерского финансирования лежит принцип партнерства между кредитной организацией и ее клиентами в распределении прибыли и убытка.
По данным на 21 апреля, в реестре участников эксперимента по партнерскому финансированию 18 участников, включая 10 финансовых организаций, зарегистрированных в Татарстане.
ХV Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» пройдет с 14 по 19 мая в МВЦ «Казань Экспо». С прошлого года событие носит федеральный статус по решению Президента РФ Владимира Путина.
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