Делегация наблюдателей из Казахстана посетила Национальную библиотеку РТ

Главную библиотеку Татарстана 21 сентября посетила делегация международных наблюдателей из Казахстана. С 18 по 20 сентября они следили за ходом голосования на выборах депутатов Госдумы РФ в Республике Татарстан, сообщает Национальная библиотека РТ.

В состав делегации вошли заместитель Председателя Центральной Избирательной комиссии Республики Казахстан Мухтар Ерман с супругой Куралай Акимкуловой, а также Куат Ахметов, заведующий отделом организационно-контрольной работы аппарата Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан. Экскурсию по Национальной библиотеке для них провела директор НБ РТ Мадина Тимерзянова.

Международные наблюдатели ознакомились с инфраструктурой библиотеки, осмотрели цифровые ноу-хау, побывали в читальных залах, узнали, как быстро сдать книги, оформить читательский билет НБ РТ и какие он даёт преимущества.

В завершение визита председатель Центральной Избирательной комиссии Республики Казахстан Мухтар Ерман передал в дар Национальной библиотеке РТ книги об истории избирательной системы Казахстана на трёх языках (казахском, русском и английском).

Его супруга Куралай Акимкулова, дочь казахского писателя Еркинбая Акимкулова, передала в фонд Национальной библиотеки РТ книгу, написанную отцом об известном казахском композиторе, авторе музыки государственного гимна Казахстана – Шамши Калдаякове.

Автор книги – Еркинбай Акимкулов – член Союза писателей Республики Казахстан, на протяжении многих лет был другом композитора Шамши Калдаякова.

Произведение «Шәмші Қалдаяқов – ән патшасы» («Шамши Калдаяков – король песни») рассказывает о молодости, творческом пути, характере и судьбе народного композитора, автора музыки гимна Казахстана. Повествование в романе-эссе ведется от первого лица – от имени самого Шамши Калдаякова, что позволяет глубже передать его внутренний мир и переживания.

В свою очередь директор Национальной библиотеки РТ Мадина Тимерзянова подарила гостям из Казахстана эксклюзивное издание НБ РТ «КнижныйБлиц. Подстрочник», выпущенное в 2025 году к 160-летию НБ РТ ограниченным тиражом.

На страницах издания собрано 42 блиц-интервью. Известные деятели культуры, жители Казани и гости столицы Татарстана делятся в них своими литературными предпочтениями и советуют, что почитать.

Главным редактором издания выступила директор Национальной библиотеки РТ Мадина Тимерзянова. Над книгой также работали редакторы Лилия Залялова, Галина Пичугина, Ирек Хадиев и Элина Ямалутдинова. Книга напечатана в собственной типографии библиотеки (издательство «Милли китап»).

Издание получило высокую оценку профессионального сообщества и было отмечено специальным дипломом Российской библиотечной ассоциации (РБА) за оригинальность идеи и её воплощение на конкурсе «Лучшая профессиональная книга года – 2026».