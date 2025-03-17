Делегация МолПрава РТ провела гуманитарные миссии в трех городах РФ

Пресс-служба Молодежного правительства РТ

В рамках гуманитарной миссии Молодежного правительства Республики Татарстан делегация посетила город Лисичанск, а также Северодонецк и Луганск, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Молодежного правительства РТ. В Лисичанске прошло мероприятие для учеников средней школы, на котором они узнали о возможностях для молодежи в России и Татарстане. Кроме того, для воспитанников спортивной школы был организован мастер-класс по борьбе, проведенный советником председателя Молодежного правительства, мастером спорта Кириллом Кувшиновым.

Пресс-служба Молодежного правительства РТ

В ходе миссии состоялись встречи с вице-премьером РТ Фанилем Аглиуллиным и председателем Совета городского округа Лисичанска Андреем Сёмченко. Участники обсудили реализацию проекта Молодежного правительства «Форум для молодежи Татарстана и ЛНР «Мост единства», который направлен на культурное и образовательное просвещение молодежи из новых территорий в рамках двухнедельного интенсива в Казани.

В Луганске делегация встретилась с директором Дома молодежи ЛНР Даниилом Степанковым, где также обсуждались детали проекта «Мост Единства» и создание Молодежного правительства ЛНР.