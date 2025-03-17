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Общество 17 марта 2025 18:00

Делегация МолПрава РТ провела гуманитарные миссии в трех городах РФ

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Делегация МолПрава РТ провела гуманитарные миссии в трех городах РФ
Пресс-служба Молодежного правительства РТ

В рамках гуманитарной миссии Молодежного правительства Республики Татарстан делегация посетила город Лисичанск, а также Северодонецк и Луганск, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Молодежного правительства РТ. В Лисичанске прошло мероприятие для учеников средней школы, на котором они узнали о возможностях для молодежи в России и Татарстане. Кроме того, для воспитанников спортивной школы был организован мастер-класс по борьбе, проведенный советником председателя Молодежного правительства, мастером спорта Кириллом Кувшиновым.

Пресс-служба Молодежного правительства РТ

В ходе миссии состоялись встречи с вице-премьером РТ Фанилем Аглиуллиным и председателем Совета городского округа Лисичанска Андреем Сёмченко. Участники обсудили реализацию проекта Молодежного правительства «Форум для молодежи Татарстана и ЛНР «Мост единства», который направлен на культурное и образовательное просвещение молодежи из новых территорий в рамках двухнедельного интенсива в Казани.

В Луганске делегация встретилась с директором Дома молодежи ЛНР Даниилом Степанковым, где также обсуждались детали проекта «Мост Единства» и создание Молодежного правительства ЛНР.

Пресс-служба Молодежного правительства РТ

#Молодежное правительство РТ
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