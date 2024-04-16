Делегация Минпромторга РФ ознакомились с высокотехнологичными производствами в Иннополисе

Делегация Минпромторга России во главе с директором Департамента региональной промышленной политики Иваном Куликовым посетила Иннополис, где встретилась с вице-премьером Татарстана Романом Шайхутдиновым.

«Стороны обсудили направления сотрудничества, связанные с развитием производственного сектора инновационного центра „Иннополис“ в сфере высокотехнологичных отраслей», — передает пресс-служба Раиса РТ.

Гостям представили возможности города Иннополис и Университета Иннополис, делегация однакомилась с высокотехнологичными производствами, которые развиваются на площадках ОЭЗ «Иннополис» — в индустриальном парке «Лаишево» и технопарке «ИнноПарк».

В «Лаишево» ведется работа по созданию кластера микроэлектроники. Гости посетили завод ICL по поверхностному монтажу материнских плат, где на первоначальном этапе будут изготавливать 300 тыс. материнских плат в год с последующим наращиванием до 1 миллиона изделий.

В «ИнноПарке» Иван Куликов ознакомился с научно-исследовательской деятельностью, которую ведет Университет Иннополис, а также с проектами резидентов ОЭЗ по производству дронопортов, автоматизации строительства для ускорения возведения зданий и сооружений, разработке конвейерных систем.