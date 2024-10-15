Делегация Миндортранса РТ принимает участие в Международной выставке «Дорога 2024»

Участниками XI Международной специализированной выставки «Дорога 2024», проходящей в Екатеринбурге с 15 по 17 октября, представители Миндортранса РТ.

Согласно данным пресс-службы ведомства, мероприятие проводится на территории Международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» при поддержке Минтранспорта РФ и Федерального дорожного агентства в преддверии Дня работника дорожного хозяйства в 2024 году.

Цель – объединить основных представителей отрасли дорожного хозяйства государства, в том числе руководство профильных ведомств субъектов РФ, организаций по производству оборудования, дорожно-строительной техники и материалов, а также ключевых экспертов автодорожного сообщества.

В программе выставки запланировано торжественное открытие дорожных объектов в отдельных регионах России, презентации компаний и организаций о собственной реализуемой деятельности и достижениях в отрасли, тематические конференции и семинары.

К основным темам дискуссий в рамках запланированных встреч относятся:

- Реализация национального проекта «Безопасные и качественные дороги»;

- Новый национальный проект «Инфраструктура для жизни»;

- Мероприятия по безопасности дорожного движения;

- Организация многофункциональных зон дорожного сервиса;

- Осуществление цифровизации отрасли;

- Использование в качестве материалов вторичных ресурсов;

- Подготовка высококвалифицированных кадров для отрасли.

В заключительный день выставки планируется Всероссийский съезд работников дорожного хозяйства, на котором участники в том числе проанализируют выполнение национального проекта «Безопасные и качественные дороги» и предложения по развитию отрасли дорожного хозяйства до 2030 — 2035 года.