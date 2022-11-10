Делегация Менделеевского района проверила, как кормят бойцов на учебном полигоне в Казани

На полигоне Казанского танкового училища, где мобилизованные проходят боевое слаживание, побывала делегация Менделеевского района. О поездке рассказал глава муниципалитета Радмир Беляев.

«Встретились с бойцами, передали им посылки с продуктами и вещами по их запросам, узнали, что привезти в следующий раз, ответили на вопросы, также попробовали солдатский обед. Кормят бойцов хорошо», — написал он в своем Telegram-канале.

Несмотря на хорошее полноценное питание, Менделеевский район подготовил для мобилизованных земляков посылки с продуктами и предметами первой необходимости. А на следующей неделе будут готовы индивидуальные наборы для каждого солдата.

«Татар-информу» в администрации уточнили, что работа по поддержке бойцов продолжается. В предстоящее воскресенье будет организован автобус для встречи с родственниками. Это одно из решений городского штаба по поддержке мобилизованных и их семей.

В Менделеевске каждому призванному в рамках частичной мобилизации выплачивается по 20 тыс. рублей, семьи освобождены от платы за детский сад и питание в школе, для детей организовано бесплатное посещение бассейна, прокат лыж и коньков.

Помимо этого, оказывается адресная помощь семьям. Для них в районе работает горячая линия по номеру: 8 (85549) 2-79-05. Также в рамках работы штаба за каждой семьей будет закреплен куратор, который будет помогать в решении тех или иных бытовых или личных вопросов.