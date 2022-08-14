Делегация конгрессменов США прибыла на Тайвань

Делегация американских конгрессменов во главе с сенатором Эдом Марки прибыла на Тайвань, сообщил МИД острова в Twitter.

Основная информация о визите исходит из Американского института на острове (который де-факто выполняет роль посольства США). Источник сообщает о пяти делегатах из штатов, а также анонсирует, что данная поездка только часть более крупного визита в регион.

Предполагается, что конгрессмены встретятся с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, чтобы обсудить отношения США и острова, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие вопросы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в связи с визитом 2 августа делегации США во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси армию Китая привели в боевую готовность. Позже китайская сторона охарактеризовала действия штатов как «вульгарную комедию». После этого отношения США и Китая заметно обострились.