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Делегация Китая посетила памятник Конфуцию в Казани
Представители делегации КНР посетили памятник Конфуцию в Казани. Напомним, памятное сооружение стоит в сквере у КФУ.
Как сообщает пресс-служба Казанского университета, памятник установили на «вузовской» территории в рамках перекрестного года культур России и Китайской Народной Республики как некий символ мудрости и сотрудничества. Сегодня его увидели члены делегации Китая во главе с замзаведующего Отделом пропаганды ЦК КПК, гендиректором Медиакорпорации Китая (CMG) Шэнь Хайсюном.
Сопровождал гостей ректор университета Ленар Сафин. Как отметил руководитель КФУ, для людей всего мира нет более узнаваемого представителя и выразителя китайской государственности, политической культуры, философской и нравственной системы.
«В Казани, которая традиционно считается «Окном на Восток», появление памятника Конфуцию, установленного именно на территории университета, особенно значимо. Ведь символично, что первая в России кафедра китайского языка была открыта в 1837 году именно здесь. И сегодня мы с гордостью продолжаем традиции преподавания китайского языка российским студентам», - подчеркнул Ленар Сафин в своей приветственной речи.
Ректор добавил, что 2024 год оказался богатым на юбилеи и памятные даты. Так, исполнилось 75 лет со дня образования Китайской Народной Республики (КНР) и 75 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Кроме того, 17 лет назад при Казанском университете открылся Институт Конфуция, задача которого - установление тесного взаимодействия между двумя странами.
«Учиться и своевременно претворять в жизнь – разве не в этом радость? Вот друг пришёл издалека – разве это не удовольствие?», - процитировал Ленар Сафин строки из «Лунь Юй» («Беседы и суждения» Конфуция).
Данная формула, по мнению ректора КФУ, как нельзя лучше демонстрирует базовые китайские ценности, которые равно понятны и на берегах Янцзы, и на берегах Волги.
«Уверен, что этот памятник и сад вокруг него станут любимым местом времяпрепровождения для студентов Казанского университета, а также посетителей нашей библиотеки. Они будут напоминать о сегодняшнем времени сотрудничества и взаимопонимания, а также о том диалоге, который случился в эти дни в Казани в рамках саммита БРИКС», – добавил Сафин.
Напомним, сквер, где можно увидеть памятник величайшему мыслителю человечества, расположен у библиотеки им. Лобачевского.
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