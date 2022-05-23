Делегация Китая покинула зал после выступления Зеленского на форуме в Давосе

Делегация КНР во время выступления украинского Президента Владимира Зеленского на международном экономическом форуме в Давосе не присоединилась к овациям, а после и вовсе покинула зал. Об этом рассказал член палаты представителей США республиканец Майкл Маккол, передает РИА Новости.

Маккол в эфире CNN показал фотографию, на которой можно увидеть сидящих делегатов из Китая в окружении аплодирующих людей.

«Аплодировали стоя, за исключением делегации из Китая, [члены] которой просидели все время оваций, — рассказал республиканец, — а потом они вышли после того, как я сделал этот снимок».

Автор фотографии отметил, что представители Китая таким образом послали «четкий сигнал», что «они не поддерживают Украину, они не поддерживают Зеленского».

Зеленский во время своего выступления в очередной раз призвал страны к участию в восстановлении Украины, а также к введению эмбарго на российскую нефть, полному блокированию банков, ИТ-сектора России и выводу бизнеса с российской территории.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции после начала спецоперации РФ по защите Донбасса.

Президент России Владимир Путин отметил, что политика сдерживания и ослабления РФ — долгосрочная стратегия Запада, при этом санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.