Делегация Китая покинула зал после выступления Зеленского на форуме в Давосе
Делегация КНР во время выступления украинского Президента Владимира Зеленского на международном экономическом форуме в Давосе не присоединилась к овациям, а после и вовсе покинула зал. Об этом рассказал член палаты представителей США республиканец Майкл Маккол, передает РИА Новости.
Маккол в эфире CNN показал фотографию, на которой можно увидеть сидящих делегатов из Китая в окружении аплодирующих людей.
«Аплодировали стоя, за исключением делегации из Китая, [члены] которой просидели все время оваций, — рассказал республиканец, — а потом они вышли после того, как я сделал этот снимок».
Автор фотографии отметил, что представители Китая таким образом послали «четкий сигнал», что «они не поддерживают Украину, они не поддерживают Зеленского».
Зеленский во время своего выступления в очередной раз призвал страны к участию в восстановлении Украины, а также к введению эмбарго на российскую нефть, полному блокированию банков, ИТ-сектора России и выводу бизнеса с российской территории.
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