Делегация из Турции ознакомилась с инвестиционным потенциалом Нижнекамска

Нижнекамский район посетили представили делегации Торгово-промышленной палаты Испарты (Турция). Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Центре по поддержке и развитию предпринимательства Нижнекамска.

Цель визита турецких коллег — рассмотреть возможности реализации своей продукции на территории нашей республики. В дальнейшем, как отметил председатель правления Торгово-промышленной палаты Испарты Мустафа Тутар, Татарстан может стать хорошей отправной точкой для освоения рынка Российской Федерации.

«Мы со своей стороны открыты всем инициативам коллег из Турции, также готовы создать условия для размещения их производств на нашей территории, — отметил первый замруководителя исполкома муниципалитета Радмир Беляев. — У нас есть готовые площадки: это промышленный парк „Нижнекамск“, индустриальные парки „Пионер“ и „Камские Поляны“».

В завершение встречи стороны договорились, что после изучения всей информации, полученной в Татарстане, бизнесмены из Испарты внесут встречные предложения по темам сотрудничества.

Испарта — провинция на юго-западе Турции, ее население составляет более 400 тысяч человек. Ведущие секторы экономики — сельское хозяйство (производство овощей, фруктов, лечебных трав), горнодобывающая промышленность (добыча мрамора), рыбный промысел.

По информации Министерства промышленности и торговли РТ, внешнеторговый оборот Татарстана с Турецкой Республикой за 2020 год составил около 362 млн долларов США, а в 1 квартале 2021 года — уже около 98 млн долларов США. Это показывает значительный потенциал роста ВТО в текущем году.