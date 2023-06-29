Делегация из Татарстана участвует в открытии «умного» города в Туркменистане – Аркадага

Фото: © «Татар-информ»

В Туркменистане сегодня при участии Президента страны Сердара Бердымухамедова начались торжественные мероприятия в честь открытия первого в стране «умного» города Аркадаг, передал корреспондент «Татар-информа» с церемонии.

В числе гостей торжества представители Татарстана, среди них мэр Казани Ильсур Метшин, генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, ректор Набережночелнинского государственного педагогического университета Альфинур Галиакберова, руководство «КЭР-Холдинга» и другие.

Фото: © «Татар-информ»

Аркадаг расположен в 30 километрах юго-западнее Ашхабада. Его строительство началось в 2019 году. В церемонии закладки административного центра Ахалского велаята принимал участие Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Фото: © «Татар-информ»

Сегодня в новом городе под звуки гимна Туркменистана был поднят государственный флаг страны.

Аркадаг – город государственного значения, базируется на концепции smart-city. Здесь будет курсировать экологически чистый транспорт (электробусы и электромобили), созданы «умные» парковки, используются источники альтернативной энергии – солнечные батареи и ветрогенераторы.



Площадь населенного пункта – более 1 тыс. га. В нем будут проживать более 70 тыс. человек. На первом этапе возведено 336 современных зданий. В том числе построено 258 жилых домов – это 5-9-этажные дома и 2-этажные коттеджи. Каждый из них оснащен «умными» технологиями. Рядом с жилыми комплексами уже есть школы, детские сады и спортивные комплексы, медицинские учреждения.

Фото: © «Татар-информ»

В городе 25 административных зданий в том числе для госорганов, бизнеса и социальной сферы. Также построены 11 культурно-развлекательных центров. Аркадаг полностью обеспечен транспортно-коммуникационной инфраструктурой, здесь действует и высокоскоростная мобильная связь стандартов 3G и 4G (LTE).

В городе установлена интеллектуальная система круглосуточного видеонаблюдения для обеспечения безопасности территорий вокруг жилых домов, учреждений, на улицах и дорогах, а также учета потребления питьевой воды и природного газа.

Фото: © «Татар-информ»

В первую очередь создания города инвестировано около 3,3 млрд долларов.

Торжественные мероприятия будут проходить весь день.

Фото и видео: © «Татар-информ»