Делегация из Татарстана принимает участие в форуме «Малая Родина – Сила России»

В Башкортостане прошел региональный день III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ» «Муниципальный рост: новые драйверы развития». Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

Мероприятие собрало более 500 представителей местного самоуправления из разных регионов России. Татарстан на форуме представляет делегация во главе с председателем Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Экзамом Губайдуллиным. Участие в форуме в составе делегации в эти дни принимают исполнительный секретарь СМО РТ Александр Барышев и главы Бавлинского, Актанышского, Нурлатского, Высокогорского, Муслюмовского и Ютазинского районов республики, а также замруководителя исполкома Дрожжановского района.

В ходе регионального дня участникам представили 5 маршрутов для ознакомления и изучения лучших муниципальных практик Республики Башкортостан. Делегаты побывали в ситуационном центре администрации Уфы, на нескольких предприятиях региона, в индустриальном парке, осмотрели межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра и другие объекты.

В ходе деловой программы 29-30 января участники форума проведут встречи в разных форматах, в том числе обсудят с представителями различных отраслей экономики будущие перспективы.

Региональный день «Муниципальный рост: новые драйверы развития» проводится в Республике Башкортостане в рамках III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ» по инициативе ВАРМСУ. Региональный день – это площадка для взаимодействия муниципальных сообществ, обмена опытом и поиска решений для повышения качества жизни на местах.