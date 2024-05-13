Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Делегация из Татарстана посетила место проведения общегородского Сабантуя в Москве
В Москве провели первое в этом году расширенное совещание по подготовке и проведению столичного Сабантуя. Встреча оргкомитета прошла на территории музея-заповедника «Коломенское», где традиционно проводится один из главных татарских национальных праздников. Участие во встрече приняла делегация из Набережных Челнов. Об этом сообщает полпредство РТ в РФ.
Утром сотрудники администрации Автограда, ответственные за проведение праздника в российской столице, прибыли из Татарстана. Сначала они пообщались с вице-премьером Татарстана – полпредом РТ в РФ Равилем Ахметшиным.
После чего вместе с бессменными организаторами торжества из Автономии татар Москвы и Башкирии татарстанцы отправились непосредственно на место, где состоится будущий праздник. Их сопровождал заместитель полпреда Татарстана Эмиль Файзуллин.
Напомним, в этом году общегородской сабантуй в столице России пройдет 6 июля (суббота).
Фото: телеграм-канал полпредства РТ в РФ
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»