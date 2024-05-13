Делегация из Татарстана посетила место проведения общегородского Сабантуя в Москве

В Москве провели первое в этом году расширенное совещание по подготовке и проведению столичного Сабантуя. Встреча оргкомитета прошла на территории музея-заповедника «Коломенское», где традиционно проводится один из главных татарских национальных праздников. Участие во встрече приняла делегация из Набережных Челнов. Об этом сообщает полпредство РТ в РФ.



Утром сотрудники администрации Автограда, ответственные за проведение праздника в российской столице, прибыли из Татарстана. Сначала они пообщались с вице-премьером Татарстана – полпредом РТ в РФ Равилем Ахметшиным.

После чего вместе с бессменными организаторами торжества из Автономии татар Москвы и Башкирии татарстанцы отправились непосредственно на место, где состоится будущий праздник. Их сопровождал заместитель полпреда Татарстана Эмиль Файзуллин.

Напомним, в этом году общегородской сабантуй в столице России пройдет 6 июля (суббота).

Фото: телеграм-канал полпредства РТ в РФ