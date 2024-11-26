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Делегация из Татарстана передала бойцам СВО шесть автомобилей «УАЗ»
Делегация из Татарстана доставила очередную шефскую помощь российским военнослужащим в зону СВО.
Под руководством вице-премьера РТ – полпреда РТ в РФ Равиля Ахметшина делегация передала командованию группировки «Север» шесть автомобилей «УАЗ», два мотоцикла, спецтехнику, дроны и квадрокоптеры, медикаменты, генераторы, продукты питания и многое другое.
С начала СВО Равиль Ахметшин собрал группу единомышленников, которые помогают формировать груз и лично доставляют его военнослужащим.
«У нас сложились добрые дружеские отношения с командованием группировки «Север». Благодаря этому мы имеем возможность пожать руки нашим бойцам, в том числе из Республики Татарстан, пообщаться с ними за чашкой чая с татарскими сладостями. Привозим им то, в чем они нуждаются, – отрабатываем при помощи единомышленников поступающие просьбы», - говорит Равиль Ахметшин.
Также он передал военнослужащим рисунки и письма с трогательными пожеланиями от воспитанников казанского детского дома.
Груз собрали и доставили Мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев, глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов, депутат Государственной думы РФ от Татарстана Руслан Гаджиев, меценаты Рустем Гатауллин и Рафаэль Фаизов.
Вместе с делегацией с бойцами встретитесь академик РАН, Начальник Военно-Медицинской академии им. С.М. Кирова генерал-лейтенант медицинской службы Евгений Крюков и руководитель Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Алексей Лемякин.
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