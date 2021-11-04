Делегация из Татарстана навестила российских военных на базе Хмеймим в Сирии

Делегация из Татарстана во главе с вице-премьером РТ — полномочным представителем РТ в РФ Равилем Ахметшиным навестила российских военных на базе Хмеймим в Сирии накануне Дня народного единства, 2 и 3 ноября. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Делегация привезла около двух тонн различных медикаментов и бытовой техники», — отметила собеседница агентства.

Гости из Татарстана почтили память Героя России — вертолетчика Ряфагата Хабибуллина, . Они возложили цветы к памятникам ему и другим военнослужащим, павшим во время выполненияпогибшего в Сирии пять лет назад различных задач во время сирийской кампании.

Кроме того, представители Татарстана «встретились с военнослужащими –­ уроженцами республики, а также татарами из других регионов». Равиль Ахметшин вручил им награды и подарки.

Сейчас на военно-морской базе в Тартусе и авиабазе Хмеймим проходят службу около 70 татарстанцев.

В состав делегации входили представители Клуба офицеров при Полпредстве РТ в РФ, три Героя России, и артисты, среди которых были народный артист России Ренат Ибрагимов и солист Большого театра Марат Гали. Артисты выступили перед военнослужащими в Тартусе и на авиабазе Хмеймим.