Делегация из РТ ознакомилась с опытом работы Центра диагностики и телемедицины в Москве

Правительственная делегация из РТ посетила Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы, чтобы обменяться опытом и познакомиться с технологиями и результатами работы учреждения. Об этом сообщается на портале Правительства РТ.

В Татарстане приступили к разработке аналогичной модели центра компетенций.

«Сегодняшний визит поможет нам определить перспективы нашего собственного развития. Рассчитываем на плотное взаимодействие для реализации нового проекта в Республике — аналогичной модели центра компетенций», — отметил вице-премьер РТ Шамиль Гафаров.

Московские специалисты представили татарстанской делегации свой эксперимент по внедрению компьютерного зрения в медицину, а также работу Московского референс-центра лучевой диагностики.

«Услуги, оказываемые государственным здравоохранением, должны быть не только качественными, но и современными, адаптированными под новые требования», — убежден замминистра здравоохранения РТ Айрат Гарипов.