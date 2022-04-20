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Официальная хроника
20 апреля 2022  17:30

Делегация из РТ ознакомилась с опытом работы Центра диагностики и телемедицины в Москве

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Правительственная делегация из РТ посетила Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы, чтобы обменяться опытом и познакомиться с технологиями и результатами работы учреждения. Об этом сообщается на портале Правительства РТ. 

В Татарстане приступили к разработке аналогичной модели центра компетенций. 

«Сегодняшний визит поможет нам определить перспективы нашего собственного развития. Рассчитываем на плотное взаимодействие для реализации нового проекта в Республике — аналогичной модели центра компетенций», — отметил вице-премьер РТ Шамиль Гафаров. 

Московские специалисты представили татарстанской делегации свой эксперимент по внедрению компьютерного зрения в медицину, а также работу Московского референс-центра лучевой диагностики. 

«Услуги, оказываемые государственным здравоохранением, должны быть не только качественными, но и современными, адаптированными под новые требования», — убежден замминистра здравоохранения РТ Айрат Гарипов.

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