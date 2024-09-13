Делегация из РТ на фестивале «Дружба народов» встретилась с главой города Байконур

Делегация от Татарстана на фестивале «Дружба народов» в Казахстане встретилась с главой города Байконур Константином Бусыгиным. Они обсудили дальнейшие сотрудничество в сфере молодежной политики и ответный визит представителей Байконура, сообщила замминистра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова.

«Мы обсудили дальнейшее развитие наших взаимоотношений, а также приезд к нам делегации из Байконура для изучения лучших практик молодежной политики, а также договорились о том, что делегация от нашей республики будет ежегодно участвовать в форуме "Дружба народов". Такая поездка станет поощрением активистов молодежных организаций», - пояснила Сабирова, чьи слова приводит Минмолодежи РТ.

Фестиваль «Дружба народов» всегда проводится осенью перед запуском ракеты с местного космодрома. В этом году ребята из Татарстана смогли увидеть запуск российского пилотируемого корабля «Союз – МС-26».

Визит делегации Татарстана в Казахстан является наследием Всемирного фестиваля молодежи, прошедшего в марте этого года в городе Сочи. На Всемирном фестивале Татарстан осуществлял культурное шефство над делегацией молодежи Республики Казахстан. Поездка организована по приглашению администрации города Байконур благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова.

Минмолодежи Татарстана для участия в фестивале проработали состав делегации из 15 наиболее ярко проявивших себя в рамках реализации государственной молодежной политики в республике активистов. Среди которых – волонтеры, активисты общественных молодежных движений: Академии молодежной дипломатии, Академии творческой молодежи, молодые сотрудники Комитета по делам детей и молодежи столицы Татарстана, делегаты прошедшего Всемирного фестиваля молодежи.

Делегация Татарстана в рамках фестиваля примет участие в хороводе дружбы с костюмированным театрализованным представлением, а также презентует концепцию, историю появления национальных блюд на выставке национальной кухни «Из глубины веков!».