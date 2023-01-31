Делегация из Нижнекамска привезла в ЛНР халяль-продукты, теплые вещи и книги

Делегация из Нижнекамского района посетила город Алчевск Луганской Народной Республики с гуманитарной миссией. Из Татарстана привезли халяль продукты, теплые вещи для мобилизованных и книги.

В Алчевске под руководством Абдульхакима хазрата Яруллина нижнекамцы посетили татарский культурный центр «Тан». Его руководитель — Флюр Карачурин организовал встречу с жителями и с руководством города Алчевска.

Целью этой миссии была духовно-нравственная поддержка жителей Луганщины.

Фанис Кадыров из пресс-службы центральной соборной мечети «Джамиг» рассказал «Татар-информу», что с начала спецоперации он посетил ЛНР во второй раз.

«Алчевск в состоянии войны восемь лет. На следующую ночь после нас прилетело два „хаймерса“. Люди там в тревоге, напряжены. Они рады помощи россиян, благодарны. И мы молодцы! Слава и хвала Всевышнему! Гуманитарная помощь из Татарстана идет одна за одной», — поделился он.