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Делегация из Китая в Казани вступит в международную ассоциацию молодых дипломатов
На VI форуме молодых дипломатов, который пройдет с 17 по 21 августа в Казани, специалисты из Китая впервые вступят в международную ассоциацию молодых дипломатов. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил председатель Совета молодых дипломатов Константин Колпаков.
«В прошлом году представителей КНР не было на нашем форуме, в этот раз они выразили готовность приехать. Более того, уже озвучено намерение о вступлении наших коллег из Китая в международную ассоциацию молодых дипломатов», – отметил спикер.
Он добавил, что ранее большая делегация из Китая поучаствовала в форуме молодых дипломатов Евразии, который прошел в июле в Горно-Алтайске.
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