Делегация из Китая в Казани вступит в международную ассоциацию молодых дипломатов

На VI форуме молодых дипломатов, который пройдет с 17 по 21 августа в Казани, специалисты из Китая впервые вступят в международную ассоциацию молодых дипломатов. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил председатель Совета молодых дипломатов Константин Колпаков.

«В прошлом году представителей КНР не было на нашем форуме, в этот раз они выразили готовность приехать. Более того, уже озвучено намерение о вступлении наших коллег из Китая в международную ассоциацию молодых дипломатов», – отметил спикер.

Он добавил, что ранее большая делегация из Китая поучаствовала в форуме молодых дипломатов Евразии, который прошел в июле в Горно-Алтайске.