Делегация из Казани в Калининграде почтила память поэта Фатиха Карима

В преддверии Дня Победы казанская делегация во главе с руководителем Центра татарской культуры Казанского кооперативного института Флюрой Абдуллиной посетила Калининградскую область при поддержке ректора Российского университета кооперации, депутата Государственного Совета Татарстана Алсу Набиевой.

В состав делегации вошли представители учреждений образования, ветераны труда и лауреаты научных премий.

Участники поездки посетили место гибели Фатиха Карима, где почтили его память и возложили цветы. Также делегация побывала на мемориальном комплексе в Багратионовске, где перезахоронен поэт вместе с боевыми товарищами.

Кроме того, представители Татарстана передали портрет Фатиха Карима в музей культурного центра поселка Владимирово, где действует постоянная экспозиция, посвященная его жизни и творчеству. В музее состоялась экскурсия, а также встреча с местными работниками культуры и жителями татарской диаспоры.

Отдельно делегация посетила библиотеки и культурные учреждения региона, где ведется работа по сохранению наследия поэта. Местные жители и общественные деятели, участвующие в сохранении памяти о Кариме, получили благодарности и памятные подарки из Татарстана.

Также татарстанцы встретились с представителями татарской общины Калининградской области. По данным местных организаций, в регионе проживает около 3,5 тыс. татар, которые активно участвуют в общественной и культурной жизни.

В завершение поездки делегация посетила одну из мечетей Калининграда, где состоялся обмен мнениями с духовенством. Имам мечети выразил заинтересованность в развитии совместных культурно-просветительских проектов с Татарстаном.