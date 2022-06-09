Делегация из Грозного посетит Татарстан для ознакомления с опытом развития Казани

На текущей неделе Татарстан посетит делегация из Чечни, которая прибудет в республику для ознакомления с опытом развития региональных столиц. В рамках этой поездки представители Чеченской Республики встретятся с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Об этом на брифинге сообщила журналистам руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«На этой неделе запланирована встреча Рустама Нургалиевича с делегацией из Грозного. Запланирована встреча с мэром города Грозный. Коллеги прибывают сюда, в Казань, для изучения опыта нашей столицы по целому ряду направлений. Их интересует работа системы ЖКХ, выстраивание работы по строительству жилья и инфраструктуры, их также интересуют вопросы промышленности и экономики», — пояснила Галимова.

Она напомнила, что ранее, в мае, состоялся визит Президента РТ в Чеченскую Республику. Тогда был подписан план мероприятий на 2022–2024 годы по развитию торгово-экономического и культурного сотрудничества двух республик.