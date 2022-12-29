Делегация из Буинска доставила гуманитарный груз в зону спецоперации

Делегация Буинского района Татарстана передала индивидуальные посылки, а также технику и гуманитарный груз мобилизованным землякам (продукты питания, одежду, средства гигиены, лекарства), пребывающим в зоне спецоперации. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

Воинам были доставлены два УАЗа от предпринимателя, который не захотел раскрывать свое имя.

Кадрами передачи груза в своем телеграм-канале поделился глава Буинского района Ранис Камартдинов.

«Получил кадры от нашего боевого братства, ветеранов боевых действий, которые отправились сопровождать груз от района в зону СВО. Все успешно доставлено и передано нашим бойцам!» — сообщил он.

Он заверил близких, что боевой дух ребят на подъеме, их очень поддерживают такие весточки из дома.

«Дошли и письма с рисунками от наших детей, которые мы вложили в каждую коробку. Все это помогает нашим защитникам чувствовать, что у них надежный тыл, что за ними наш дружный район, республика, страна!» — отметил руководитель муниципального образования.