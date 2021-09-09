Делегация Чеченской Республики посетила Иннополис

Сегодня официальная делегация Чеченской Республики во главе с Премьер-министром региона Муслимом Хучиевым посетила Иннополис. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Делегацию сопровождал заместитель Премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов.

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В технопарке им. А.С. Попова гостей ознакомили с предпосылками создания и перспективами развития инновационного центра «Иннополис», рассказали про жизнь в самом молодом городе современной России и разработки резидентов ОЭЗ.

Затем делегация прокатилась на беспилотном такси «Яндекса», которое тестируется в Иннополисе с 2018 года.

Гости ознакомились с научной и проектной деятельностью Университета Иннополис и посетили лабораторию робототехники и мехатроники вуза.

На встрече Муслим Хучиев и Роман Шайхутдинов обсудили возможность сотрудничества Университета Иннополис и Чеченской Республики. ⠀

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Муслим Хучиев высоко оценил темпы развития Иннополиса и выразил уверенность, что опыт создания таких инновационных центров можно будет применить и в Чеченской Республике.