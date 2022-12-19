Делегация Буинского района направится в зону СВО передать гуманитарный груз

Делегация Буинского района направится в зону проведения специальной военной операции, чтобы передать адресную гуманитарную помощь мобилизованным землякам. Для каждого будет сформирована персональная посылка, чтобы близкие и родные смогли направить все необходимое.

«Просим близких, родных обратиться лично в пункт сбора гуманитарной помощи на базе районного Совета ветеранов по адресу: Буинск, ул. Космовского, дом №31. Вновь и вновь говорим большое спасибо каждому, кто поддерживает инициативу и оказывает посильную поддержку нашим мобилизованным», — написал глава Буинского района Ранис Камартдинов в своем телеграм-канале.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Буинского района, в городе работает один пункт сбора гуманитарной помощи, куда можно принести тепловизоры, пилы, средства гигиены, лекарства, термобелье, флисовые кофты, конфеты, сахар, другие сладости, чай листовой и в пакетиках, кофе растворимый, запчасти для «Нивы» 2001 года: масло для двигателя, топливный фильтр, термостат, масло для смеси бензина. Вещи, инструменты и продукты питания будут приниматься до 22 декабря.

Грузовой автомобиль для поездки выделит житель района по собственной инициативе. Также в районе напомнили, что действует специальный счет для мобилизованных граждан.

Специальную военную операцию Россия проводит на Украине с 24 февраля — в этот день о ее начале объявил Президент России Владимир Путин. В период с 21 сентября по 28 октября в стране проводилась частичная мобилизация, в ходе нее на службу были призваны 313 тыс. человек (с учетом добровольцев).