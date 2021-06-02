Делегация Башкирии принимает участие в ПМЭФ-2021

Свыше 20 соглашений намерена заключить делегация Башкортостана в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021). Делегация под руководством главы региона Радия Хабирова находится с визитом в Санкт-Петербурге со 2 по 5 июня, сообщает ИА «Башинформ».

По данным издания, завтра, 3 июня, между руководством Башкортостана, банком ВТБ и корпорацией развития ВЭБ.РФ будет подписано концессионное соглашение о строительстве нового выезда из Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 «Урал». В планах — подписание инвестиционного соглашения между РБ и Башкирской содовой компанией (БСК).

Предполагается, что на форуме Глава Башкирии Радий Хабиров проведет ряд международных встреч.

Большинство мероприятий делегация проведет на выставочном стенде Башкортостана, площадь которого составляет 231 кв. м. Стенд состоит из семи функциональных объектов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — главное международное экономическое мероприятие года в России, проводимое традиционно летом в Санкт-Петербурге для обсуждения актуальных вопросов развития российской и мировой экономики и широкого круга международных проблем. Форум проводится с 1997 года, начиная с 2005 года — под патронатом Президента Российской Федерации и ежегодно собирает более 5 тыс. российских и зарубежных участников.