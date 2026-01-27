Делегация Бангладеш оценила технологический потенциал Татарстана

Встреча с делегацией Народной Республики Бангладеш во главе с чрезвычайным и полномочным послом страны в России Исламом Назрулом состоялась в Агентстве инвестиционного развития Татарстана. Об этом сообщили в Телеграм-канале Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».

В ходе визита в Татарстан представители Бангладеш посетили производственные площадки республики. Делегация дала высокую оценку технологическому потенциалу региона и в качестве одного из показательных примеров отметила Иннополис.

По итогам знакомства с инфраструктурой и условиями для бизнеса гости предложили рассмотреть возможность создания в Бангладеш бизнес-парка по аналогии с проектами, реализуемыми при участии компаний из других стран.

Отдельно участникам встречи представили возможности Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum». Делегация выразила заинтересованность в участии в мероприятии.

