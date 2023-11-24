Делегация из Азербайджана посетила объекты будущих Игр стран БРИКС в Казани

Фото: Пресс - службы Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма

В Казань с четырехдневным рабочим визитом прибыла делегация Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта во главе с ректором вуза Фуадом Гаджиевым. Гости посетили спортивные объекты, на которых в следующем году развернутся Игры стран БРИКС.

В центре внимания гостей были объекты Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма: Дворец водных видов спорта, Центр гимнастики, бассейн «Буревестник», Академия тенниса, Центр бадминтона, Центр гребных видов спорта, в том числе Научно-исследовательский институт физической культуры и спорта и гостиница «Регата».

Следующим в рабочей программе визита азербайджанской делегации стала встреча с вице-премьером Татарстана Лейлой Фазлеевой. В обсуждении совместной подготовки кадров также принял участие ректор Поволжского университета Рафис Бурганов.

Основным итогом визита делегации в Казань стало подписание договора о развитии и укреплении международных образовательных связей между вузами с целью подготовки высококвалифицированных специалистов в области физической культуры, спорта и туризма.



«Мы были рады посетить Поволжский университет физической культуры и спорта. Многому мы будем учиться у вас. Столько интересного: хорошая образовательная программа, большой опыт, особенно по подготовке тренеров и по медико-биологическому обслуживанию спортсменов. У нас большие планы и намерения — сотрудничество в области образования», — отметил ректор Азербайджанской государственной академии физической культуры Фуад Гаджиев.

В свою очередь, Рафис Бурганов подчеркнул, что стороны в равной мере заинтересованы в тесном сотрудничестве.

«Я думаю, что те вопросы, которые мы сумели обсудить, уже имеют большое продолжение. А в дальнейшем, когда к этой работе подключится и наш профессорско-преподавательский состав, поле для совместной работы станет шире», — заявил он.

Напомним, что Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года, осенью же по предложению Президента России Владимира Путина столица Татарстана примет саммит объединения.