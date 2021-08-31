Делегация Азербайджана первой прилетела в Казань для участия в Играх стран СНГ

Фото: пресс-служба первых Игр стран СНГ

В Казань начинали прибывать участники Игр стран СНГ. Первыми в столицу Татарстана накануне ночью прилетели спортсмены из сборной Азербайджана. Представители принимающей стороны поприветсвовали первую делегацию, прибывшую на соревнования, сообщает пресс-служба Игр.

Первые Игры стран СНГ стартуют в Казани 4 сентября и продлятся до 11 сентября.

На Игры заявилось более 1,6 тыс. участников, в том числе более 1,1 тыс. спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет из 9-ти стран СНГ: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, России, Таджикистана и Узбекистана.

Соревнования в Казани пройдут по 16 видам спорта. В них будут разыграны 182 комплекта наград. Обслуживать соревнования будут более 400 судей и рефери, а также более 1 тыс. волонтеров.