Делегация Архангельской области заинтересовалась изготовлением консервов в Татарстане

Делегация Татарстана принимает участие в пятом Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге. Экспозицию Татарстана посетила министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова. Делегация региона заинтересовалась опытом Татарстана в изготовлении рыбных консервов, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Участники форума из Татарстана проводят в рамках форума ряд деловых встреч. Так, коллеги из Архангельской области ознакомились с республиканской продукцией и обменялись опытом с татарстанцами, высказав особый интерес к изготовлению рыбных консервов ИП «Подгорнов» и икорного дома «Дары Волги».