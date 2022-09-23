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Экология
23 сентября 2022  02:30
Наталья Рыбакова

Делегация Архангельской области заинтересовалась изготовлением консервов в Татарстане

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Делегация Татарстана принимает участие в пятом Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге. Экспозицию Татарстана посетила министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова. Делегация региона заинтересовалась опытом Татарстана в изготовлении рыбных консервов, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Участники форума из Татарстана проводят в рамках форума ряд деловых встреч. Так, коллеги из Архангельской области ознакомились с республиканской продукцией и обменялись опытом с татарстанцами, высказав особый интерес к изготовлению рыбных консервов ИП «Подгорнов» и икорного дома «Дары Волги».

 

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