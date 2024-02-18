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Делегация Альметьевского района доставила в зону СВО коптеры и дроны
В преддверии Дня защитника Отечества делегация из Альметьевского района доставила шефскую помощь для участников спецоперации из 1232-го полка .
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района, в эту партию помощи вошли коптеры, дроны, строительные материалы, зарядники, индивидуальные подарки, именные посылки.
Помощь собирали представители крупных предприятий и малых организаций, а также волонтеры и неравнодушные жители Альметьевского района — по заказу командования и самих бойцов.
Самое ценное, что вошло в эту партию, — это письма и открытки детей. По словам самих бойцов, для каждого из них такое письмо — самый ценный подарок.
«Наше с вами сплочение, помощь и поддержка — вот что действительно ценно! Победа обязательно будет за нами. Без булдырабыз!» — прокомментировал отправку глава района Тимур Нагуманов.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.
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