Делегация Агрызского района РТ навестила мобилизованных земляков

Фото: «Агрызские вести».

Глава Агрызского района РТ Азат Валеев и руководитель исполкома Рустам Шарипов навестили мобилизованных земляков, проходящих учения по боевой подготовке в «Казань Экспо» и на танковом полигоне. Об этом пишут «Агрызские вести».

Наряду с руководством района в этот день в Казань направился автобус с матерями и женами мобилизованных.

«Хоть единственный сын и говорит, чтобы мы не переживали, что все у него хорошо, еды хватает, выдали обмундирование, разве материнское сердце может успокоиться?» — говорит мама одного из бойцов Лидия.

Напомним, что более 70 жителей Агрызского района РТ проходят боевое обучение в Казани.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля — в этот день о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин. В период с 21 сентября по 28 октября в стране проводилась частичная мобилизация.