Делегация Афганистана примет участие в Международном форуме Kazan Digital Week 2023

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В работе Международного форума Kazan Digital Week 2023, который пройдет 20–22 сентября на площадке Международного выставочного центра «Казань Экспо», примет участите делегация бизнесменов из Афганистана, работающих в сфере высоких технологий.

Содействие в организации поездки оказал Российский деловой центр, работающий в Кабуле.

Особый интерес у афганских IT-компаний вызывает Стратегия развития электронного правительства Татарстана. Они хотят подробнее ознакомиться и перенять опыт республики в этом направлении.

«Во время прошлой встречи Раиса Татарстана Рустама Минниханова с министром промышленности и торговли Афганистана Нуреддином Азизи, которая прошла в Казани, был поднят этот вопрос о содействии по налаживанию работы электронного правительства Афганистана по принципу работы татарстанского комплексного проекта. И по итогам встречи Рустам Минниханов дал соответствующее указание. В Афганистане ожидают, что при поддержке Правительства Татарстана такая цифровая платформа заработает и у них. Это намного облегчит взаимодействие граждан с органами государственной власти», — отметил руководитель Российского делового центра в Афганистане, генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин.