Делегация Афганистана прибыла в Казань для участия в форуме министров образования

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В Казань прибыла правительственная делегация из Афганистана для участия в мероприятиях Международного форума министров образования «Формируя будущее». Делегацию возглавил министр высшего образования Афганистана Мухаммад Нида Надим.

Афганскую делегацию сопровождает генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого работает в Кабуле, Рустам Хабибуллин.

«Татарстан продолжает развивать отношения с Афганистаном не только в области экономики, но и образования. Совсем недавно в работе Международного экономического форума „Россия — Исламский Мир: KazanForum“ приняла участие правительственная делегация, возглавляемая министром промышленности и торговли Афганистана Нуруддином Азизи. А сегодня в столицу Татарстана прибыл министр высшего образования Афганистана Мухаммад Нида Надим. На форуме планируется провести несколько встреч, в том числе и по вопросам обучения студентов Афганистана в российских вузах», — отметил в беседе с журналистом «Татар — информа» Хабибуллин.