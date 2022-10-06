Делегация Афганистана планирует в ноябре посетить в Татарстане халяльные производства

Фото: ИА " Татар - информ"

Совет татар Афганистана принял решение сформировать делегацию для визита в Татарстан для ознакомления с производством халяльной продукции. В делегацию планируют включить губернаторов провинций, представителей профильных министерств и бизнесменов.

«На очередном собрании Совета татар Афганистана мы обсудили наиболее важные вопросы развития экспорта и импорта. По итогам приняли решение, что в ближайшее время будет сформирована экспертная делегация, в которую войдут губернаторы провинций, представители министерств, Совета [исламских] ученых и бизнеса Афганистана. Делегация займется выбором российских поставщиков продукции халяль на афганский рынок. В том числе и проведет аудит на предприятиях на предмет соблюдения производством исламских принципов и стандартов халяльной продукции. В первую очередь мы рассматриваем Татарстан как основного поставщика продукции халяль в Афганистан», — рассказал журналисту «Татар-информа» глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

В Татарстане производство и экспорт продукции халяль успешно развиваются. На данный момент в республике насчитывается более 100 производителей халяльной продукции. Из них примерно 20 компаний ориентированы на экспорт.

«Работа по развитию торгово-экономических отношений между Афганистаном и Россией ведется активно. Уже заключены контракты по закупкам афганской стороной российских нефтепродуктов, пшеницы, растительного масла. Следующие направления предстоящих закупок — это куриная продукция, мясные полуфабрикаты, кондитерские изделия. Идет подбор российских производителей халяль по этим направлениям. Приезд афганской делегации в Россию запланирован на ноябрь текущего года», — отметил генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман, представительство которого работает в Кабуле, Рустам Хабибуллин.