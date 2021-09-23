Делегации России запретили свободно перемещаться в ПАСЕ из-за вакцинации «Спутником V»

Представителям России в парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) запретили свободное передвижение по Страсбургу. Основной причиной была названа вакцинация от коронавируса «Спутником V», который не зарегистрирован ВОЗ, заявил член Совета Федерации, заслуженный врач России Владимир Круглый.

«В понедельник открывается сессия ПАСЕ в Страсбурге, нашей делегации пришло предписание, что „Поскольку вы не привиты и вы из „красной зоны“, то вы можете перемещаться только из гостиницы в здание Парламентской Ассамблеи“», — цитирует его РИА Новости.

Специалист отметил, что для представителей из Турции, которые прибывают из «красной зоны», привитых признанным ВОЗ препаратом Pfizer, нет каких-либо ограничений.

Круглый подчеркнул, что тот факт, что ВОЗ затягивает с регистрацией «Спутника V», вызывает недоумение, так как Россия уже предоставила все необходимые документы, а представители организации посетили производство.

«Это дискриминационный момент», — сказал он.

Осенняя сессия ПАСЕ пройдет в Страсбурге 27 сентября в смешанном формате.