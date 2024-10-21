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Делегации почти 40 стран примут участие во встрече «аутрич»/«БРИКС плюс» в Казани
Представители почти 40 государств примут участие во встрече в формате «аутрич»/»БРИКС плюс» на саммите в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«В последний день саммита состоится заседание в формате "аутрич"/"БРИКС плюс" с участием представителей из почти сорока стран», – сказано в сообщении.
Уточняется, что участниками выступят главы стран СНГ, представители стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также главы исполнительных органов ряда международных организаций.
Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
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