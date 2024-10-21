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Политика 21 октября 2024 13:56

Делегации почти 40 стран примут участие во встрече «аутрич»/«БРИКС плюс» в Казани

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Представители почти 40 государств примут участие во встрече в формате «аутрич»/»БРИКС плюс» на саммите в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«В последний день саммита состоится заседание в формате "аутрич"/"БРИКС плюс" с участием представителей из почти сорока стран», – сказано в сообщении.

Уточняется, что участниками выступят главы стран СНГ, представители стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также главы исполнительных органов ряда международных организаций.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

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